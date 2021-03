Ampliamento offerta formativa, in arrivo 61.944.000 euro: Bianchi ha firmato il decreto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto che definisce i criteri e i parametri per l’utilizzo dei 61.944.000 euro destinati all’Ampliamento dell’offerta formativa, che saranno utilizzati dalle scuole anche per mettere in campo azioni mirate in risposta alle criticità determinate dalla pandemia, soprattutto nelle aree maggiormente disagiate del Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio, hailche definisce i criteri e i parametri per l’utilizzo dei 61.944.000destinati all’dell’, che saranno utilizzati dalle scuole anche per mettere in campo azioni mirate in risposta alle criticità determinate dalla pandemia, soprattutto nelle aree maggiormente disagiate del Paese. L'articolo .

