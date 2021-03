America’s Cup, velocità massima di 94,6 km/h per Team New Zealand! E Luna Rossa… (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 1-1. Questo è il punteggio al termine della prima giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Il match race che assegna la America’s Cup è in totale parità ed è estremamente equilibrato. I Kiwi si sono imposti in gara-1 con 31” di vantaggio, l’equipaggio italiano ha reagito nella seconda prova e ha vinto con 7” di margine. A risultare decisive sul campo di regata E, dove soffiava un vento variabile tra i 12 e i 16 nodi, sono state le due partenze: chi è riuscito ad avere la meglio nel fondamentale ha poi allungato fin da subito e ha messo in crisi l’avversario, anche se in gara-2 un errore di Team Prada Pirelli nell’ultimo tratto di bolina rischiava di ribaltare la situazione. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo delle velocità di punta, in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)Rossa-New Zealand 1-1. Questo è il punteggio al termine della prima giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Il match race che assegna laCup è in totale parità ed è estremamente equilibrato. I Kiwi si sono imposti in gara-1 con 31” di vantaggio, l’equipaggio italiano ha reagito nella seconda prova e ha vinto con 7” di margine. A risultare decisive sul campo di regata E, dove soffiava un vento variabile tra i 12 e i 16 nodi, sono state le due partenze: chi è riuscito ad avere la meglio nel fondamentale ha poi allungato fin da subito e ha messo in crisi l’avversario, anche se in gara-2 un errore diPrada Pirelli nell’ultimo tratto di bolina rischiava di ribaltare la situazione. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo delledi punta, in ...

