America’s Cup, Peter Burling: “Noi e Luna Rossa alla pari. Hanno migliorato molto la barca” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La seconda regata di questa America’s Cup 2021 è stata quanto mai emozionante, con Luna Rossa capace di imporsi alla fine per soli 7” su Team New Zealand. L’imbarcazione italiana è stata in testa sin dalla partenza ma in avvio dell’ultima bolina, a causa di un piccolo errore tattico, ha visto crollare il suo vantaggio a soli 130 metri. Nonostante il forcing dell’equipaggio guidato da Peter Burling, Luna Rossa è riuscita a trionfare. Nella consueta intervista post-gara il timoniere di Team New Zealand, Peter Burling, ha sottolineato quanto il livello prestazionale delle due barche sia ravvicinato: “Sicuramente la partenza non è stata delle migliori. Una volta che l’avversario è davanti, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) La seconda regata di questaCup 2021 è stata quanto mai emozionante, concapace di imporsifine per soli 7” su Team New Zealand. L’imzione italiana è stata in testa sin dpartenza ma in avvio dell’ultima bolina, a causa di un piccolo errore tattico, ha visto crollare il suo vantaggio a soli 130 metri. Nonostante il forcing dell’equipaggio guidato daè riuscita a trionfare. Nella consueta intervista post-gara il timoniere di Team New Zealand,, ha sottolineato quanto il livello prestazionale delle due barche sia ravvicinato: “Sicuramente la partenza non è stata delle migliori. Una volta che l’avversario è davanti, ...

Advertising

sole24ore : Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - sole24ore : Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - infoitsport : Vela, America’s Cup: Luna Rossa conquista seconda regata di finale - sportli26181512 : Luna Rossa-Team New Zealand di Coppa America, le prime due regate in FOTO: Grande spettacolo ad Auckland al termine… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa un punto cruciale! New Zealand battuta di 7?: è 1-1! - #America’s… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand Zazoom Blog