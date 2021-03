America’s Cup, Nicholas Brezzi: “Abbiamo tirato fuori i muscoli. La barca è veloce” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa ha dimostrato in questa prima giornata di America’s Cup di essere alla pari con Team New Zealand e all’interno del team italiano c’è grande soddisfazione, come dimostrano le parole del grinder Nicholas Brezzi: “Oggi erano le prime due regate in Coppa America ed è stata un’emozione indescrivibile, anche solo aver ottenuto la prima vittoria in finale nella storia del team”. Brezzi ha commentato così la prima giornata: “La prima regata Abbiamo molto da rivedere e stasera riguarderemo tutto, analizzando i video e parlando con il coach degli errori commessi. Nella seconda regata la partenza è stata eccezionale, una lotta incredibile, ma quando c’è da mostrare i muscoli noi andiamo forte. Quando c’è da tirare fuori la grinta noi italiani Abbiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa ha dimostrato in questa prima giornata diCup di essere alla pari con Team New Zealand e all’interno del team italiano c’è grande soddisfazione, come dimostrano le parole del grinder: “Oggi erano le prime due regate in Coppa America ed è stata un’emozione indescrivibile, anche solo aver ottenuto la prima vittoria in finale nella storia del team”.ha commentato così la prima giornata: “La prima regatamolto da rivedere e stasera riguarderemo tutto, analizzando i video e parlando con il coach degli errori commessi. Nella seconda regata la partenza è stata eccezionale, una lotta incredibile, ma quando c’è da mostrare inoi andiamo forte. Quando c’è da tirarela grinta noi italiani...

