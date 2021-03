America’s Cup, Luna Rossa straordinaria! Batte New Zealand di 7? e firma l’1-1! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa mostra i muscoli, reagisce prontamente, fa capire di essere pienamente in lotta e pareggia subito i conti nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Team Prada Pirelli sconfigge Team New Zealand nella gara-2 del match race che assegna la America’s Cup, risponde brillantemente dopo aver perso la prima regata e riporta il risultato in totale parità: 1-1 al termine della prima giornata di gare nel Golfo di Hauraki. La competizione sportiva più antica al mondo non era iniziata nel miglior modo possibile, i Kiwi si erano imposti chiaramente nella gara d’apertura e avevano sfoderato la loro velocità pura, ma il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha saputo replicare e ha dimostrato di poter essere un degno avversario del Defender. Sul campo di regata E, con un vento che soffiava attorno ai 15 nodi (dunque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)mostra i muscoli, reagisce prontamente, fa capire di essere pienamente in lotta e pareggia subito i conti nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Team Prada Pirelli sconfigge Team Newnella gara-2 del match race che assegna laCup, risponde brillantemente dopo aver perso la prima regata e riporta il risultato in totale parità: 1-1 al termine della prima giornata di gare nel Golfo di Hauraki. La competizione sportiva più antica al mondo non era iniziata nel miglior modo possibile, i Kiwi si erano imposti chiaramente nella gara d’apertura e avevano sfoderato la loro velocità pura, ma il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha saputo replicare e ha dimostrato di poter essere un degno avversario del Defender. Sul campo di regata E, con un vento che soffiava attorno ai 15 nodi (dunque ...

Advertising

sole24ore : Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - sole24ore : Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - giovamanna1982 : RT @LeoMilan80: AMERICA'S CUP, LUNA ROSSA RISPONDE A TEAM NEW ZELAND: È 1-1 NELLA PRIMA GIORNATA DI FINALI ????????????NON SI MOLLA!!!! https://t… - LeoMilan80 : AMERICA'S CUP, LUNA ROSSA RISPONDE A TEAM NEW ZELAND: È 1-1 NELLA PRIMA GIORNATA DI FINALI ????????????NON SI MOLLA!!!! - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti di 13? dopo la prima bolina - #America’s #DIRETTA: #Rossa #avanti -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand Zazoom Blog