America’s Cup, Luna Rossa si arrende a Team New Zealand per 31? nella prima regata (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inizia molto male l’avventura di Luna Rossa nella America’s Cup. L’equipaggio italiano è stato sconfitto da Team New Zealand nella gara-1 del match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo. nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) è andata in scena una regata dominata dai padroni di casa dall’inizio alla fine e in cui l’equipaggio italiano non è mai riuscito a essere protagonista. Si sperava in un confronto equilibrato e serrato, ma i Kiwi hanno dimostrato tutto il loro strapotere e hanno purtroppo inflitto una pesante lezione a Team Prada Pirelli. Peter Burling e compagni conquistano il primo punto di questa serie conclusiva e compiono il primo passo verso la difesa della Vecchia Brocca: servono sette ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inizia molto male l’avventura diCup. L’equipaggio italiano è stato sconfitto daNewgara-1 del match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo.baia di Auckland (Nuova Zelanda) è andata in scena unadominata dai padroni di casa dall’inizio alla fine e in cui l’equipaggio italiano non è mai riuscito a essere protagonista. Si sperava in un confronto equilibrato e serrato, ma i Kiwi hanno dimostrato tutto il loro strapotere e hanno purtroppo inflitto una pesante lezione aPrada Pirelli. Peter Burling e compagni conquistano il primo punto di questa serie conclusiva e compiono il primo passo verso la difesa della Vecchia Brocca: servono sette ...

