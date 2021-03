America’s Cup | Luna Rossa risponde a New Zealand | 1-1 dopo la prima giornata di regate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021)c’è è dà subito una risposta a chi la considerava già la vittima sacrificale, destinata a soccombere davanti allo strapotere di New. Ladidell’Cup finisce 1-1, un risultato che per come è maturato non fa che aumentare l’autostima del team Prada e le speranze azzurre di giocarsi la ‘partita’ fino all’ultimo colpo di vento. I neozelandesi hanno una barca molte veloce, come si era intuito ampiamente nelle loro ultime uscite pre-gara, ma le differenze non sono così marcate rispetto a quella capeggiata dallo skipper e team director Max Sirena. La competizione sportiva più antica al mondo non era iniziata nel miglior modo possibile per, con Newche si era ...