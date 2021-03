America' s Cup | Luna Rossa | ' Noi italiani abbiamo una marcia in più'

Advertising

sole24ore : Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - SkySport : America's Cup, Luna Rossa-New Zealand Gli HIGHLIGHTS di gara 1 e gara 2 ? - SkySport : Luna Rossa si gioca la Coppa America: conosci i precedenti italiani in finale? - zazoomblog : America’s Cup la reazione della stampa neozelandese: “No panic”. “Forse dobbiamo rimangiarci quanto detto?” -… - SouzaEluam : RT @repubblica: 1-1 tra Luna Rossa e New Zealand: i momenti più spettacolari della sfida -

Ultime Notizie dalla rete : America Cup

Leggi anche's, Luna Rossa - New Zealand 1 - 1 dopo prime due regate "In queste prime due regate si vede che c'è grande equilibrio, i kiwi mi sono sembrati leggermente più veloci ma non c'...Si chiude con una parità la prima giornata del Match finale della 36mericas'presented by Prada. Le emozioni del team di Luna Rossa nelle parole del randista Pietro Sibello e del grinder Nicholas Brezzi: 'Noi italiani abbiamo una marcia in più'.Pareggio tra Luna Rossa Prada Pirelli e Emirates Team New Zealand dopo la prima regata della edizione 36 dell’America’s Cup presented by PRADA. Sono state due regate emozionanti che hanno sottolineato ...Con una tattica perfetta, infatti, Luna Rossa è riuscita ad imporsi nella seconda regata della prima giornata di gare, riuscendo a rimediare alla sconfitta subita nella prima sfida ...