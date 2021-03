America' s Cup | Luna Rossa è viva e lotta | 1 - 1 con New Zealand

Advertising

sole24ore : Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la prima, ma ?@lunarossa? risponde nella seconda regata?????????? La prima giornata di ?… - abollis : RT @Eurosport_IT: ?@EmiratesTeamNZ? vince la prima, ma ?@lunarossa? risponde nella seconda regata?????????? La prima giornata di ?@americascup… - neifatti : America’s Cup, Luna Rossa risponde a New Zealand -

Ultime Notizie dalla rete : America Cup

Auckland, 10 marzo 2021 " I colossi neozelandesi sono battibili. E' questo il bagaglio di consapevolezze che si porta a casa Luna Rossa dopo la prima giornata di's. La barca italiana è passata in svantaggio perdendo la prima regata, ma è poi riuscita ad impattare nella seconda nonostante un errore nell'ultimo lato di bolina: a Auckland è 1 - 1. '...L'avventura di Luna Rossa in questa'sè già entrata a suo modo nella storia. Con la vittoria di gara 2 contro Team New Zealand , per la seconda volta un'imbarcazione italiana riesce a conquistare un punto nella competizione .Luna Rossa c’è. Conquista un punto prezioso e nella prima giornata della 36° America’s Cup a Auckland finisce con un ottimo pareggio con il Defender Emirates Team New Zealand. C’era vento tra i 12 e i ...Data, orario e come vedere in tv e streaming la terza e quarta regata di Luna Rossa-New Zealand, in programma nella notte di venerdì 12 marzo ...