American Horror Story 10 | Macaulay Culkin ritratto in una foto dal set

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel cast di10 ci sarannoe Leslie Grossman, ritratti nella primacondivisa online. Le riprese di10 sono attualmente in corso e unadal set mostrae Leslie Grossman, due dei protagonisti delle puntate inedite. Ryan Murphy ha accompagnato lo scatto che mostra i due attori mentre camminano lungo una spiaggia dichiarando che "qualcosa di oscuro" sta per arrivare. La produzione della decima stagione di, come accaduto in passato, è avvolta dalla segretezza e online non sono emersi potenziali anticipazioni riguardanti la trama di ...

'Sta per accadere qualcosa di spiacevole'. Questo è quel che ha scritto Ryan Murphy sui social nel diffondere la prima immagine ufficiale di Macaulay Culkin sul set diStory 10 , al fianco di Leslie Grossman. Tutto tace sul suo personaggio, così come sul tema della trama, per una stagione che arriverà come al suo solito dopo l'estate. Nel cast anche ...Amazon Prime Video si gioca il suo 'Story', Them, serieantologica in arrivo il 9 aprile. Covenant il sottotitolo di questa prima stagione, ambientata negli anni '50 di Los Angeles. Una famiglia di afroamericani ...Ryan Murphy ha condiviso su Instagram il primo scatto dell'attore, famoso per il suo ruolo da baby star in Mamma ho perso l'aereo ...American Horror Story, serie televisiva horror di Fox, fin dal 2011 sta deliziando gli amanti del terrore e del macabro presentando, in ogni stagione, un setting differente con personaggi peculiari e, ...