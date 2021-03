Ambrosini: “Il Milan non è inferiore allo United, ma occhio a Martial e Greenwood” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero, Massimo Ambrosini, ha analizzato la sfida europea tra Manchester United e Milan, valida per gli ottavi di finale di Europa League, con gara di andata in programma domani sera ore 18.55 all’Old Trafford. Secondo Ambrosini “Questo Milan non è inferiore al Manchester United. La squadra di Pioli deve essere convinta di passare il turno”. L’ex centrocampista della Nazionale si sofferma, poi, sulle qualità della formazione inglese, in cui l’ex Udinese Bruno Fernandes è diventato uno dei punti di riferimento ma non l’unica fonte di pericolo per i rossoneri: “Fernandes non è l’unico -sottolinea Ambrosini- occhio anche a Martial e Greenwood, un talento. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero, Massimo, ha analizzato la sfida europea tra Manchester, valida per gli ottavi di finale di Europa League, con gara di andata in programma domani sera ore 18.55 all’Old Trafford. Secondo“Questonon èal Manchester. La squadra di Pioli deve essere convinta di passare il turno”. L’ex centrocampista della Nazionale si sofferma, poi, sulle qualità della formazione inglese, in cui l’ex Udinese Bruno Fernandes è diventato uno dei punti di riferimento ma non l’unica fonte di pericolo per i rossoneri: “Fernandes non è l’unico -sottolineaanche a, un talento. ...

