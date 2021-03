Ambrosini | “Il Milan è cambiato rispetto all’inizio Ecco il motivo”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Massimo, ex centrocampista rossonero, ha parlato del momento che sta vivendo ildi Pioli dopo la vittoria di Verona Pianeta

Massimo, capitano di quel, intervistato da Marco Pasotto ha ricordato le emozioni di quei momenti e poi è tornato al presente, in particolare su Kessie e sui rinnovi di Donnarumma e ......due pedine fondamentali per lo scacchiere di Stefano Pioli e immaginare unsenza di loro appare complicato. Tra i due, l'insostituibile sembra essere il portiere italiano. Massimo- ...Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del momento che sta vivendo il Milan di Pioli dopo la vittoria di Verona ...Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan di Pioli: "La prima parte di stagione è stata segnata ...