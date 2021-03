Altre balle di Salvini su Arcuri. Non c’è vaccino per le Fake news. Il Capitano: ha fatto più Giorgetti in 15 giorni. Ma gli 11 mesi dell’ex commissario lo sbugiardano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come suo solito il leader della Lega Matteo Salvini ha preferito ieri dire la sua dai canali social: “Mi sembra che sia cambiato completamente l’approccio, sta facendo più Giorgetti in 15 giorni che ha convocato le aziende farmaceutiche per produrre i vaccini in Italia, che Arcuri in 11 mesi”. Applausi, bis, standing ovation. Dalle poche parole del senatore leghista emergerebbero due fatti a dire del Capitano inoppugnabili: innanzitutto che Giancarlo Giorgetti, oggi al ministero dello Sviluppo economico, sta facendo più e meglio dell’ex commissario per l’emergenza Domenico Arcuri; e in secondo luogo che la soluzione a cui nessuno aveva mai pensato prima è a portata di mano: convocare le aziende farmaceutiche al MiSE ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come suo solito il leader della Lega Matteoha preferito ieri dire la sua dai canali social: “Mi sembra che sia cambiato completamente l’approccio, sta facendo piùin 15che ha convocato le aziende farmaceutiche per produrre i vaccini in Italia, chein 11”. Applausi, bis, standing ovation. Dalle poche parole del senatore leghista emergerebbero due fatti a dire delinoppugnabili: innanzitutto che Giancarlo, oggi al ministero dello Sviluppo economico, sta facendo più e meglioper l’emergenza Domenico; e in secondo luogo che la soluzione a cui nessuno aveva mai pensato prima è a portata di mano: convocare le aziende farmaceutiche al MiSE ...

