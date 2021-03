Alda D’Eusanio si è beccata un’altra denuncia | “Chiesto 1 milione di euro di danni” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 10 marzo 2021)e l’espulsione dal Grande Fratello Vip 5 L’esperienza dialla quinta edizione del Grande Fratello Vip è durata pochi giorni. Ma in questo breve arco di tempo la 70enne ne ha combinate di tutti i colori, come sparare a zero su diversi personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Non solo le gravi illazioni ì mosse a Paolo Carta, compagno di Laura Pausini e la gaffe su Maria De Filippi, ma la giornalista si è scagliata anche contro Adirano Aragozzini. “Ragazzi voi non so se sapete tutto, ma Mia Martini ne ha passate davvero tante. Ha dovuto lottare contro tantissime cose. Mi dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta anche da Aragozzini, sto parlando di Adriano Aragozzini“, ha detto l’ex gieffina che è stata espulsa dal reality show di Canale 5. (Continua ...