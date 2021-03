Alberto Matano pubblica una foto e aggiunge una didascalia, il popolo del web rimane senza parole (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alberto Matano conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Vita in Diretta su Rai 1 e il pubblico gli dimostra ogni giorno quanto lo stimi e lo ami premiandolo con degli ottimi ascolti. Se all’inizio, passando da essere mezzobusto del Tg alla conduzione di un programma quotidiano, Matano è apparso un po’ ingessato e un po’ disorientato, dopo più di un anno di conduzione quotidiana si è sciolto completamente e ora sa gestire alla perfezione i momenti legati all’informazione, all’attualità, che ormai non manca mai di aggiornarci sulla situazione covid alla parte più pop del programma, più leggera e più ironica quando la gente, il suo pubblico allenta un po’ la tensione e si rilassa a sentire fare chiacchiere più leggere. Capita spesso che Alberto Matano in questo spazio si diverta lui stesso a volte ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 10 marzo 2021)conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Vita in Diretta su Rai 1 e il pubblico gli dimostra ogni giorno quanto lo stimi e lo ami premiandolo con degli ottimi ascolti. Se all’inizio, passando da essere mezzobusto del Tg alla conduzione di un programma quotidiano,è apparso un po’ ingessato e un po’ disorientato, dopo più di un anno di conduzione quotidiana si è sciolto completamente e ora sa gestire alla perfezione i momenti legati all’informazione, all’attualità, che ormai non manca mai di aggiornarci sulla situazione covid alla parte più pop del programma, più leggera e più ironica quando la gente, il suo pubblico allenta un po’ la tensione e si rilassa a sentire fare chiacchiere più leggere. Capita spesso chein questo spazio si diverta lui stesso a volte ...

Advertising

GIGLIAMICHELE : @albmatano prossimo conduttore Sanremo: Alberto Matano. Scusate se poco. - BISLACCO3 : RT @Saverio_94: Alberto Matano è un bravo giornalista ma in questa serata dedicata a Loredana Bertè è fuori contesto. C'entra come i cavoli… - SimonaCroisette : RT @tvblogit: ?? Esordio come conduttore di show in prime time per Alberto Matano, alla guida di #VitaInDiretta e ora di #NonSonoUnaSignora.… - Dorian221190 : RT @domenicomarock: Bello il felling fra Loredana e Alberto Matano, c’è complicità e passione nel racconto #Nonsonounasignora - GPasqui : Alberto Matano è proprio bravo. La tv italiana aveva bisogno di un volto come lui. -