Alba Parietti furiosa | sparlano di lei dietro le quinte e sente tutto | la risposta ferocissima | clamoroso a Canale 5

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelledi Live-Non è la d'Urso è accaduto l'impensabile. A raccontarlo è il settimanale Chi che parla di un'alquanto irritata. Tutta colpa di alcune frasi udite nei corridoi del programma di5. Laera infatti in attesa di entrare in studio quando ha sentito parole poco carine nei suoi confronti. A quel punto - svela il settimanale diretto da Alfonso Signorini - è tornata ine si è affacciata al camerino dicendo: "Almeno abbiate la compiacenza di aspettare che io vada via". A chi si riferisse non è dato sapersi, ma giura chi ha visto la scena che lafosse a dir poco. Di certo la conduttrice non poteva avercela con Stefania Orlando. Entrambe, proprio nel ...

Advertising

trash_italiano : Ho bisogno del cartonato di Alba Parietti. #Sanremo2021 - blue_2469 : RT @mollamj: io comunque sto aspettando ancora la diretta tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti - federico20056 : RT @mollamj: io comunque sto aspettando ancora la diretta tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti - giadagiusipp : RT @mollamj: io comunque sto aspettando ancora la diretta tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti - jessica_zorzina : RT @mollamj: io comunque sto aspettando ancora la diretta tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Trendit

Chi ha parlato male didietro le quinte di Live Non è la d'Urso ? Questa indiscrezione è stata riportata tra le chicche di gossip dell'ultimo numero di Chi Magazine in edicola da questa mattina con le ultime ...è una delle donne di spettacolo più forti e determinate a cui la vita non ha risparmiato dolori, come raccontato da lei stessa in varie occasioni. Amatissima dal pubblico, è riuscita a ...Parlano male di Alba Parietti nel backstage di Live Non è la d’Urso (lei scopre tutto e sbotta) il retroscena di Chi Magazine.I due dopo una conversazione in una “stanza”, hanno iniziato a scambiarsi like sui social (e non solo). ALBA PARIETTI diletta leotta Can yaman andrea iannone andrea iannone andrea iannone andrea ...