Airplay su Windows per sentire musica da iPhone su PC

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Chi possiede un, un iPad o un iPod touch ed anche un computer Mac può sfruttare la funzionalità del programma di Apple(prima si chiamava AirTunes) che permette al computer di ascoltare ladell', dalle casse del Mac, senza dover fare trasferimenti di file. La stessa cosa si può fare anche usando il computergrazie ad una serie di programmi che replicano le funzionalità die permettono di sfruttare le casse del computer perlada iPod o. Vediamo in questa guida come portaresu, così da poterladall'iPod con le casse di qualsiasi computer se non si intende comprare ...