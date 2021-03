Aifa ritira Virdex farmaco contro emicrania. Ecco i lotti

Advertising

antonellaa262 : Aifa ha deciso di richiamare dalle farmacie 16 lotti delle supposte Virdex, un farmaco utilizzato contro l’emicrani… - informazionecs : Aifa ritira Virdex farmaco contro emicrania - Sevenpress : Aifa ritira Virdex farmaco contro emicrania - CatSun61 : RT @laperlaneranera: Ecco la capriola dell'Aifa sul farmaco anti Covid-19 Ancora nessuno è stato Licenziato? Per le denunce penali? Presto… - mariana80024548 : RT @laperlaneranera: Ecco la capriola dell'Aifa sul farmaco anti Covid-19 Ancora nessuno è stato Licenziato? Per le denunce penali? Presto… -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa ritira

RagusaOggi

Per questo si è deciso di intervenire ma daprecisano che quanto successo non deve preoccupare". I lotti richiamati sono: " VIRDEX*5SUPP 0,5MG+100MG+250MG supposte lotto 19083 scadenza 07 - 2021 ...Per questo si è deciso di intervenire ma daprecisano che quanto successo non deve preoccupare". I lotti richiamati sono: ? VIRDEX*5SUPP 0,5MG+100MG+250MG supposte lotto 19083 scadenza 07 - 2021 ...Aifa ha deciso di richiamare dalle farmacie 16 lotti delle supposte ... MEDICINALI SPA.La ditta Fulton Medicinali ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando dei Carabinieri per la ...il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione pervenuta dalla farmacia del Viale di Francavilla Fontana, ...