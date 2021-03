Aifa | la farmacovigilanza conferma la sicurezza dei vaccini anti-Covid

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il secondo Rapporto disui-19, riguardante i dati registrati nella Rete Nazionale di(RNF) fino al 26 febbraio 2021. “I datino i profili di”, spiega l'.Le segnalazioni riguardano soprattutto il vaccino Pfizer/BioNTech Comirnaty (96%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%) e il vaccino AstraZeneca (3%).Complessivamente al 26 febbraio 2021 nella RNF sono state valutate 30.015 segnalazioni su un totale di 4.118.277 dosi somministrate per tutti i, con un tasso di segnalazione di 729 ogni 100.000 dosi. Un tasso più elevato di quello che abitualmente si osserva per altre ...

sistema nazionale di farmacovigilanza attivo da tempo in tutto il Paese. Inoltre, chiunque può segnalare in prima persona una reazione avversa da vaccino utilizzando i moduli pubblicati sul sito AIFA.