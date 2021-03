Agente Zaccagni: «Piace al Napoli, è pronto per il grande salto» (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Agente di Mattia Zaccagni, Fausto Pari, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del giocatore Fausto Pari, Agente di Mattia Zaccagni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito. «Al Napoli e non solo Piace Zaccagni. A fine stagione ci metteremo a tavolino col Verona e decideremo del suo futuro. Lui può giocare in svariati ruoli, Juric è stato bravo a ritagliargli il ruolo di attaccante, ma lui nasce centrocampista. Ha raggiunto una maturità invidiabile. Se a Napoli arrivasse Juric, per lui sarebbe più semplice. Comunque è pronto per un top club come il Napoli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’di Mattia, Fausto Pari, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdel futuro del giocatore Fausto Pari,di Mattia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdel futuro del suo assistito. «Ale non solo. A fine stagione ci metteremo a tavolino col Verona e decideremo del suo futuro. Lui può giocare in svariati ruoli, Juric è stato bravo a ritagliargli il ruolo di attaccante, ma lui nasce centrocampista. Ha raggiunto una maturità invidiabile. Se aarrivasse Juric, per lui sarebbe più semplice. Comunque èper un top club come il». Leggi su Calcionews24.com

