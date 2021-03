Agende Rosse lasciano la Commissione legalità di Brescello: “In giunta ancora due assessori contrari allo scioglimento per mafia nel 2016” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Agende Rosse non fa più parte della Commissione per la legalità di Brescello, il comune al centro del processo alla ‘ndrangheta dei Grande Aracri in Emilia Romagna di cui sono appena uscite le motivazioni. Qui, come scrive il Gup di Bologna Sandro Pecorella, c’è una realtà locale ancora incapace di “guardarsi allo specchio”, che poco ha imparato dallo scioglimento del Comune nel 2016 per infiltrazione mafiosa e dal successivo commissariamento. L’associazione, stanca dei troppi silenzi e tentennamenti in un paese “fulcro del radicamento mafioso” nella Regione, ha inviato una lettera durissima per spiegare le ragioni del suo addio. A partire dal fatto che nell’attuale giunta “siedono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021)non fa più parte dellaper ladi, il comune al centro del processo alla ‘ndrangheta dei Grande Aracri in Emilia Romagna di cui sono appena uscite le motivazioni. Qui, come scrive il Gup di Bologna Sandro Pecorella, c’è una realtà localeincapace di “guardarsispecchio”, che poco ha imparato ddel Comune nelper infiltrazione mafiosa e dal successivo commissariamento. L’associazione, stanca dei troppi silenzi e tentennamenti in un paese “fulcro del radicamento mafioso” nella Regione, ha inviato una lettera durissima per spiegare le ragioni del suo addio. A partire dal fatto che nell’attuale“siedono ...

