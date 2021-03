Afghanistan, il 18 marzo a Mosca ci sarà nuova conferenza di pace (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 18 marzo a Mosca si terrà uno tentativo di conferenza di pace per spegnere il confitto in cui riversa l’Afghanistan. Un portavoce dei Talebani, Mohammad Naim, ha infatti confermato la presenza del movimento in Russia per discutere di un eventuale accordo sulla fine della guerra. Interverranno, oltre ai membri dei Talebani, anche esponenti del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 18si terrà uno tentativo didiper spegnere il confitto in cui riversa l’. Un portavoce dei Talebani, Mohammad Naim, ha infatti confermato la presenza del movimento in Russia per discutere di un eventuale accordo sulla fine della guerra. Interverranno, oltre ai membri dei Talebani, anche esponenti del

IacobellisT : Limes:Gli Usa in Afghanistan, la guerra dallo Yemen e altre notizie interessanti - Rvaticanaitalia : A #IlBuonvento #sabato 13 marzo alle 17:05, in primo piano la bellezza che si cela dietro ad un conflitto: in… - Giuseppedimagg : Neppure in Afghanistan. Altro che 8 marzo, qui c'è veramente tanto da fare... - IacobellisT : Limes:Gli Usa in Afghanistan, la guerra dallo Yemen e altre notizie interessanti - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Redazione Herat: 8 marzo 2021, ?nel corso di una shura (un incontro) organizzata in occasione della giornata internazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan marzo Nella gara a chi vaccina di più, i Paesi poveri devono ancora partire (10/03/2021) ' In Afghanistan la somministrazione è iniziata solo una decina di giorni fa grazie a una donazione ... Il 10 e 11 marzo, più di 100 Paesi in via di sviluppo, con in testa Sud Africa e India, torneranno ...

Afghanistan: una corsa per donne, un grande passo per la storia Lo sport può abbattere qualunque confine e ieri l’Afghanistan è stato il protagonista di un messaggio di pace e uguaglianza, capace di attraversare il mondo intero. A Kabul 50 donne provenienti da 7 r ...

