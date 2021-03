Adriana Lecouvreur, il film-opera prodotto dal Teatro Comunale di Bologna stasera su Rai 5 (Di mercoledì 10 marzo 2021) prodotto dal Teatro Comunale di Bologna insieme a Rai Cultura e registrato a porte chiuse a inizio febbraio, il nuovo allestimento in versione film-opera dell’Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea – firmato da Rosetta Cucchi e diretto da Asher Fisch – viene trasmesso in prima visione su Rai 5 questa sera, mercoledì 10 marzo alle 21.15, con la regia televisiva di Arnalda Canali. “I quattro atti dell’opera diventano quattro spaccati di epoche diverse, con le muse che hanno ispirato il proprio tempo – spiega la regista pesarese Rosetta Cucchi, direttore artistico del Wexford Festival opera –. Un omaggio al Teatro e al cinema che, in questa produzione in collaborazione con la Rai, si trasforma in un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)daldiinsieme a Rai Cultura e registrato a porte chiuse a inizio febbraio, il nuovo allestimento in versionedell’di Francesco Cilea – firmato da Rosetta Cucchi e diretto da Asher Fisch – viene trasmesso in prima visione su Rai 5 questa sera, mercoledì 10 marzo alle 21.15, con la regia televisiva di Arnalda Canali. “I quattro atti dell’diventano quattro spaccati di epoche diverse, con le muse che hanno ispirato il proprio tempo – spiega la regista pesarese Rosetta Cucchi, direttore artistico del Wexford Festival–. Un omaggio ale al cinema che, in questa produzione in collaborazione con la Rai, si trasforma in un ...

