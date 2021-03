“Addio alla storica coppia” Amore al capolinea | l’ex portiere e la giornalista sportiva si sono lasciati

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La loro foto più famosa è sicuramente quella del bacio ai Mondiali del 2010, quando ildel Real Madrid baciò ladopo la vittoria della Coppa del mondo con la Spagna. Unache ha riempito le pagine delle cronache rosa: lui,della nazionale e lei,bellissima. Se fino a un mese fa laformata sembrava forte e slida, oggi, secondo la rivista di gossip Lecturas, che ha realizzato il servizio in esclusiva, i due siseparati di comune accordo. Lo scorso 12 febbraio i due lasciavano, insieme, la clinica dell’Università di Navarra, in Spagna, dove laera ricoverata per una delicata operazione.Subito dopo essere stata dimessa, scrive Lecturas, la ...

Advertising

fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - peetalidirosa : RT @tvdfake: 4 anni fa dicevamo addio alla serie tv del cuore #TheVampireDiaries - Vane_bars : RT @tvdfake: 4 anni fa dicevamo addio alla serie tv del cuore #TheVampireDiaries - suvshirabu : @Stancoetriste Proprio un’oretta fa è saltata la corrente quindi addio wifi di casa, ho dovuto usare la rete del ce… - annhoxx : spoiler #thevampirediaries - - - - quattro anni fa dicevo addio alla mia serie tv preferita. dicevo addio a damon,… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla

Bastian Schweinsteiger ha commentato l'di Joachim LowNazionale tedesca Bastian Schweinsteiger, ex campione della Germania, ha parlato ai microfoni di ARD - Daily Topics dell'Nazionale tedesca di Joachim Low. "Gli devo molto personalmente e avrà sempre il mio rispetto. Credo abbia fatto bene a mettere in chiaro la sua posizione prima dell'inizio del torneo. In ..Allenatore: Ancelotti Dopo l 1 - 1 di Old Trafford, Inzaghi segna subito una doppietta a Torino ma la Juve si fa rimontare: Yorke chiude i conti nel finale e la Juve deve direquarta ...Ruby Rose ha spalancato le porte ad un suo possibile ritorno in Batwoman, qualora questo fosse estremamente importante per la storia ...Loro due insieme, complici per l’Europa: l’impressione è che Lorenzo Insigne e Rino Gattuso abbiano stabilito un patto, per ridare la Champions al Napoli ...