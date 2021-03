Aborto volontario: le regioni italiane che contrastano la legge 194 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La piena libertà di una donna di decidere quando interrompere la gravidanza, viene ancora ostacolata. Accade anche in Italia, dove i movimenti contrari all’Aborto, hanno intensificato le loro proteste con propagande ma, soprattutto, campagne in tantissime città del Belpaese. Un’opposizione non contenuta o sedata dalla Lega e da Fratelli d’Italia, che governano in diverse regioni. Questi infatti, hanno un forte legame con gruppi cattolici e conservatori, e supportano concretamente il loro grido di protesta mirato alla limitazione dell’accesso all’Aborto farmacologico. photo credit: neodemos.infoIn Italia, la possibilità dell’Aborto farmacologico, risale solo al 2009, con l’introduzione del farmaco RU486. Basti pensare che, in stati come la Francia e il Regno Unito, sussiste rispettivamente dal 1988 e dal 1990. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) La piena libertà di una donna di decidere quando interrompere la gravidanza, viene ancora ostacolata. Accade anche in Italia, dove i movimenti contrari all’, hanno intensificato le loro proteste con propagande ma, soprattutto, campagne in tantissime città del Belpaese. Un’opposizione non contenuta o sedata dalla Lega e da Fratelli d’Italia, che governano in diverse. Questi infatti, hanno un forte legame con gruppi cattolici e conservatori, e supportano concretamente il loro grido di protesta mirato alla limitazione dell’accesso all’farmacologico. photo credit: neodemos.infoIn Italia, la possibilità dell’farmacologico, risale solo al 2009, con l’introduzione del farmaco RU486. Basti pensare che, in stati come la Francia e il Regno Unito, sussiste rispettivamente dal 1988 e dal 1990. Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Aborto volontario Documenti e giornali: i tesori della 'Biblioteca delle donne' ...e i bambini che mangiavano a stento alla battaglia per avere una legge che consentisse l'aborto ... Come ogni biblioteca il luogo è aperto al pubblico, grazie alla passione e al lavoro volontario delle ...

L'arcidiocesi di New Orleans si ribella al Papa: "Immorale usare il vaccino Johnson&Johnson" La Nota della CdF ribadisce quanto già affermato in una precedente Istruzione, dove si precisava anzitutto che non si può giustificare l'aborto volontario, neanche per motivi di salute (pubblica): ...

Aborto volontario: le regioni italiane che contrastano la legge 194 - BRAVE Metropolitan Magazine Italia Non è una regione per donne (libere) Nelle Marche l'accesso all'aborto è diventato un calvario. Colpa di un tasso altissimo di obiettori e di una giunta di Destra dichiaratamente pro-vita che impedito la somministrazione della Ru486 nei ...

A fianco delle donne polacche che chiedono il diritto all’autodeterminazione in caso di gravidanza “Nella Giornata Internazionale della Donna – spiega Laura Onofri Grisetti – abbiamo voluto sostenere le donne polacche che stanno lottando per il diritto all’aborto ... delle donne all’interruzione ...

