“Abbiamo dormito insieme”. Amedeo Goria, la bella ‘giovanotta’ dice tutto: “Mica il primo che capita…” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiama Vera Miales ed è la modella e barista di origini moldave che ha rivelato di star frequentando Amedeo Goria, giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta. Lo ha fatto in un’intervista a Novella2000. Lui ha smentito tutto e lo ha fatto durante Live-Non è la d’Urso: “Sono molto dispiaciuta che abbia fortemente sminuito il nostro rapporto…Gli voglio davvero bene e non merito di essere trattata in questo modo”, ha detto la Miales. Secondo la modella i due infatti si frequentano, ma nulla è ancora ufficiale. “È la verità – ha precisato -, non siamo fidanzati. Ci frequentiamo da circa quattro mesi, durante i quali ci siamo incontrati più volte”. Vera Miales fa anche una confessione privata e ammette di aver dormito un paio di volte da Goria. (Continua dopo la foto) “Non dormo certo dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiama Vera Miales ed è la modella e barista di origini moldave che ha rivelato di star frequentando, giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta. Lo ha fatto in un’intervista a Novella2000. Lui ha smentitoe lo ha fatto durante Live-Non è la d’Urso: “Sono molto dispiaciuta che abbia fortemente sminuito il nostro rapporto…Gli voglio davvero bene e non merito di essere trattata in questo modo”, ha detto la Miales. Secondo la modella i due infatti si frequentano, ma nulla è ancora ufficiale. “È la verità – ha precisato -, non siamo fidanzati. Ci frequentiamo da circa quattro mesi, durante i quali ci siamo incontrati più volte”. Vera Miales fa anche una confessione privata e ammette di averun paio di volte da. (Continua dopo la foto) “Non dormo certo dal ...

