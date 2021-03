A Trieste il triceratopo più grande del mondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) TRIESTE – Big John, il triceratopo emerso negli Stati Uniti e in fase di ricostruzione nei laboratori della ditta Zoic a Trieste, è il più grande esemplare mai rinvenuto al mondo. La notizia è stata diffusa oggi, dopo la misurazione definitiva del cranio, che segna 2,67 metri, dal quale si parte con la stima della grandezza complessiva dell’animale, che dovrebbe attestarsi su 8,20 metri. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) TRIESTE – Big John, il triceratopo emerso negli Stati Uniti e in fase di ricostruzione nei laboratori della ditta Zoic a Trieste, è il più grande esemplare mai rinvenuto al mondo. La notizia è stata diffusa oggi, dopo la misurazione definitiva del cranio, che segna 2,67 metri, dal quale si parte con la stima della grandezza complessiva dell’animale, che dovrebbe attestarsi su 8,20 metri.

Ultime Notizie dalla rete : Trieste triceratopo Ben tornato Big John Un gruppo di esperti sta rimettendo in piedi uno dei più grandi dinosauri mai scoperti, un triceratopo che abitava nell'odierno Montana, Stati Uniti non meno di 65 milioni di anni fa di Ludovico Fontana

Le ossa del Triceratopo Big John a Trieste Significa letteralmente 'faccia con tre corna' il nome di uno dei più iconici e noti dinosauri di sempre, il triceratopo : e proprio un enorme esemplare, forse il più grande mai rinvenuto, di questi giganti della preistoria è in fase di lavorazione, come già annunciato, nei laboratori della ditta triestina ...

Paleontologia, a Trieste si ricostruisce il dinosauro triceratopo piu' grande al mondo - Italia Agenzia ANSA Paleontologia, a Trieste si ricostruisce il dinosauro triceratopo più grande al mondo A Trieste si ricostruisce il triceratopo più grande mai trovato fino ad ora. Big John, così è stato nominato, è stato trovato in Montana, negli Usa, e ha un cranio che misura 2.67 metri di lunghezza.

Le dimensioni del cranio di Big John sono impressionanti: a Trieste si ricostruisce il triceratopo più grande mai trovato – Video "Se poi qualcuno ne ha uno di 30 metri nel giardino di casa è un altro discorso...", guardate cosa stanno facendo all'Università di Trieste [Video] ...

