A Savona operazione al cuore con ipnosi come sedativo (Di mercoledì 10 marzo 2021) GENOVA – Ipnosi a scopo analgesico e sedativo per un intervento cardiaco di chiusura del forame ovale. Ad eseguirlo è stato il personale del reparto di cardiologia dell'ospedale San Paolo di Savona, diretto da Pietro Bellone, in collaborazione con la scuola italiana di ipnosi Franco Granone di Torino. L'operazione, effettuata da Stefano Cordone e Luca Bacino, ha consentito a una giovane donna, recentemente ricoverata in neurologia per ischemia cerebrale, di essere sottoposta all'intervento di chiusura del forame ovale con il solo ausilio del supporto ipnotico, senza l'utilizzo della convenzionale terapia analgo-sedativa sistemica farmacologica.

