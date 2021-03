A Palazzo Chigi la firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Palazzo Chigi, la firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Draghi: “Buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società”. È stato firmato a Palazzo Chigi il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. “Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Questo è sempre vero, con la pandemia è ancora più vero“, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della cerimonia. Notizia in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021), ladelperdele la. Draghi: “Buon funzionamento del settoreè al centro del buon funzionamento della società”. È statoto ailperdele la. “Il buon funzionamento del settoreè al centro del buon funzionamento della società. Questo è sempre vero, con la pandemia è ancora più vero“, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della cerimonia. Notizia in ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Qui il testo integrale del videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della web conference promossa dalla Mi… - Palazzo_Chigi : Videomessaggio del Presidente Mario Draghi alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere',… - Palazzo_Chigi : #8marzo, Draghi: 'Questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità. Ma è il momento di dare… - DrVitaSegreto : @Palazzo_Chigi @renatobrunetta @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial 'Uno Stato che si rinnova, si modernizza… - troianosalvo : RT @CislNazionale: A Palazzo Chigi nella Sala Verde tra poco la firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale… -