A Modena in azione anche una Usca pediatrica per i bambini con meno di 6 anni | “Finora l’unica alternativa era il pronto soccorso”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’età di chi viene contagiato nella cosiddetta terza ondata Covid si è abbassata e per questo ahanno deciso di organizzare una squadra per le cure domiciliariai. Da novembre scorso infatti, è stata attivata una: Unità speciale di continuità assistenziale che va a visitare a casa i minori che hannodi sei. Per il momento sono state fatte circa una quarantina di uscite, ma la terza ondata rischia di impegnarle sempre di più. “In questo caso il medicoè affiancato da un medico in formspecialistica della clinicadi“, spiega la direttrice cure primarie del Policlinico Lucia Cavazzuti. “Il percorso è analogo a quello degli adulti, ...

