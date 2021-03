A Chi l’ha Visto stasera, novità su Marcella Basteri, la madre di Luis Miguel: 35 anni dopo spunta la foto di una donna, potrebbe essere lei (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel 1985 il giovanissimo Luis Miguel si esibiva al Festival di Sanremo con il brano “Noi ragazzi di oggi”, classificandosi al secondo posto e ottenendo un immediato successo internazionale. Messicano ma di origini italiane, il ragazzo prodigio conquistò entrambe le sponde dell’Atlantico, ma presto il momento di grande felicità venne interrotto. A un anno dall’esibizione all’Ariston infatti, sua madre Marcella Basteri scomparve in circostanze misteriose senza mai venire ritrovata. Chi l’ha Visto? si occupa da tempo del caso e nelle prossime puntate potrebbero emergere novità sulla donna. Luis Miguel, il successo fra America Latina e Italia Luis ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel 1985 il giovanissimosi esibiva al Festival di Sanremo con il brano “Noi ragazzi di oggi”, classificandosi al secondo posto e ottenendo un immediato successo internazionale. Messicano ma di origini italiane, il ragazzo prodigio conquistò entrambe le sponde dell’Atlantico, ma presto il momento di grande felicità venne interrotto. A un anno dall’esibizione all’Ariston infatti, suascomparve in circostanze misteriose senza mai venire ritrovata. Chi? si occupa da tempo del caso e nelle prossime puntatero emergeresulla, il successo fra America Latina e Italia...

