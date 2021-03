9 club rispondono all’attacco delle big sul tema dei diritti tv

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia hanno replicato con una lettera alla Lega Serie A,a quella inviata in precedenza da Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Napoli e Verona con l’appoggio di Milan, Udinese e Cagliari, suldeitv e dell’operazione con i fondi. Le big avevano chiesto a Dal Pino andare al voto senza ulteriori rinvii sull’assegnazione deitv del campionato per il prossimo triennio, la risposta replica alle accuse di ostruzionismo e chiede le valutazioni di un perito se Dazn possa coprire l’intero territorio nazionale Ecco il testo della lettera Riscontriamo la Vostra del 5 marzo, il cui contenuto ci ha sorpreso nel merito ed è inaccettabile nei toni, si legge. Riguardo all’assegnazione dei...

IlNapolista

Continua il botta e riposta dei club sui diritti tv e l'entrata in partita dei fondi di private equity . Dopo che Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona ...Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia hanno replicato con una lettera alla Lega Serie A, alle accuse di ostruzionismo avanzate ...