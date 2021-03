8 nuove regioni in zona rossa da lunedì 15 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre si valuta una nuova stretta con lockdown nel weekend e super zona rossa nazionale, già si fanno ipotesi sulle regioni che cambieranno colore dalla prossima settimana. Il nuovo report dell’Istituto superiore della sanità e del Ministero della Salute esce venerdì 12 marzo, e in base ai dati si delineerà la nuova suddivisione dell’Italia in fascia rossa, arancione, gialla e bianca. L’ordinanza di Speranza avrà i suoi effetti a partire da lunedì 15. Ecco cosa potrebbe cambiare. Attualmente l’Italia è colorata quasi totalmente di arancione: in zona gialla troviamo solo 6 regioni (Lazio, Liguria, Valle D’Aosta, Puglia, Calabria e Sicilia), in zona bianca solo la Sardegna, mentre 3 regioni (Campania, Molise e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre si valuta una nuova stretta con lockdown nel weekend e supernazionale, già si fanno ipotesi sulleche cambieranno colore dalla prossima settimana. Il nuovo report dell’Istituto superiore della sanità e del Ministero della Salute esce venerdì 12, e in base ai dati si delineerà la nuova suddivisione dell’Italia in fascia, arancione, gialla e bianca. L’ordinanza di Speranza avrà i suoi effetti a partire da15. Ecco cosa potrebbe cambiare. Attualmente l’Italia è colorata quasi totalmente di arancione: ingialla troviamo solo 6(Lazio, Liguria, Valle D’Aosta, Puglia, Calabria e Sicilia), inbianca solo la Sardegna, mentre 3(Campania, Molise e ...

fattoquotidiano : TERAPIE INTENSIVE OLTRE LA SOGLIA Situazione critica in almeno 11 Regioni, ecco dove - davide_vecchi : RT @lucianoghelfi: Alle 17 si riunirà a #PalazzoChigi la cabina di regia sulle nuove misure contro il #covid19. Con #Draghi dovrebbero part… - marcodifonzo : RT @lapinna1: Tra poco a @#timeline @SkyTG24 le nuove misure in arrivo, la pressione sulle TI, le differenze tra le regioni sui vaccini con… - lapinna1 : Tra poco a @#timeline @SkyTG24 le nuove misure in arrivo, la pressione sulle TI, le differenze tra le regioni sui v… - tg2rai : Dal governo, la conferma dell'arrivo di nuove dosi di #vaccino entro la fine di marzo. Domani il nuovo piano sarà a… -