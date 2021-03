8 marzo: sondaggio Istituto Piepoli, Meloni donna con più peso in politica (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, viene ritenuta la donna con più peso in politica. Lo rileva un sondaggio dell'Istituto Piepoli, secondo il 53 per cento degli intervistati. Seguono Emma Bonino con il 18; il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con il 16; il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, con il 15; Maria Elena Boschi e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con il 7; la ministra per il Sud, Mara Carfagna, con il 5; Debora Serracchiani e la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, con il 4; le ministre per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, e per le Pari opportunità, Elena Bonetti, con il 2; le ministre per la Disabiltà, Erika Stefani, e per l'Università, Cristina Messa, con l'1. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, viene ritenuta lacon piùin. Lo rileva undell', secondo il 53 per cento degli intervistati. Seguono Emma Bonino con il 18; il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con il 16; il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, con il 15; Maria Elena Boschi e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con il 7; la ministra per il Sud, Mara Carfagna, con il 5; Debora Serracchiani e la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, con il 4; le ministre per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, e per le Pari opportunità, Elena Bonetti, con il 2; le ministre per la Disabiltà, Erika Stefani, e per l'Università, Cristina Messa, con l'1. Non ...

