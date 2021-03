50 anni fa l’Italia legalizzava la pillola anticoncezionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Manifestazione femminista negli anni Settanta (Foto: Tano D’Amico – per gentile concessione Aied)“La pillola anticoncezionale non è un semplice farmaco, ma una conquista di libertà”. Mario Puiatti, presidente dell’Associazione italiana per l’educazione demografica (Aied), non usa mezzi termini per ricordare la vittoria della sua associazione di cinquant’anni fa. Il 10 marzo del 1971 dopo un lungo pressing da parte di Aied, “dell’allora piccolo Partito radicale e dei movimenti femministi”, veniva legalizzata la contraccezione e l’Italia scopriva la pillola. Questione di diritti civili, dice. E spiega: “Prima di allora le donne erano discriminate in tema di procreazione. L’aborto era clandestino, pericoloso; o rischiavano di morire così, o assecondavano i compagni. Abbiamo garantito ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) Manifestazione femminista negliSettanta (Foto: Tano D’Amico – per gentile concessione Aied)“Lanon è un semplice farmaco, ma una conquista di libertà”. Mario Puiatti, presidente dell’Associazione italiana per l’educazione demografica (Aied), non usa mezzi termini per ricordare la vittoria della sua associazione di cinquant’fa. Il 10 marzo del 1971 dopo un lungo pressing da parte di Aied, “dell’allora piccolo Partito radicale e dei movimenti femministi”, veniva legalizzata la contraccezione escopriva la. Questione di diritti civili, dice. E spiega: “Prima di allora le donne erano discriminate in tema di procreazione. L’aborto era clandestino, pericoloso; o rischiavano di morire così, o assecondavano i compagni. Abbiamo garantito ...

