10 Marzo | è il Mario Day

#MAR10Day Ogni anno, il 10 Marzo, i fan di Mario celebrano il Mario Day (MAR10 Day). Salopette, baffi e cappello hanno reso Super Mario, uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludico, una vera e propria icona riconosciuta da grandi e piccini: a partire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso, sia come guest star che come protagonista, in centinaia di videogiochi e non solo. Gli sono stati dedicati film, cartoni animati, fumetti, nonché una quantità infinita di merchandise di ogni tipo e dal 18 Marzo Super Mario aprirà le porte del primo Super Nintendo World all'interno di Universal Studios Japan. Per celebrare la sua straordinaria mascotte, Nintendo ha deciso di dedicargli un'intera giornata, il MAR10 Day, che si tiene ogni anno il 10 Marzo

