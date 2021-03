Zucchero Fornaciari, il “Boss” del blues in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Zucchero Fornaciari è nato il 25 settembre del 1955 in provincia di Reggio Emilia. All’anagrafe Adelmo Fornaciari, Zucchero, è conosciuto in tutto il mondo per la sua musica e soprattutto per aver scritto parte della musica Italiana. Le sue canzoni sono vere e proprie opere d’arte che uniscono il soul con il blues regalando ai suoi fans delle melodie incredibile. All’università ha perseguito gli studi in Veterinaria, lavorando i primi tempi come salumiere e fornaio, lavori di cui è sempre stato orgoglioso. Muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1981 quando vince il Festival di Castrocaro insieme ai Taxi. Dopo poco tempo arriva la chiamata dal Festival di Sanremo nella categoria Giovani, dove però non arriva sul podio e si conclude con un penultimo posto. Non sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021)è nato il 25 settembre del 1955 in provincia di Reggio Emilia. All’anagrafe Adelmo, è conosciuto in tutto il mondo per la sua musica e soprattutto per aver scritto parte della musicana. Le sue canzoni sono vere e proprie opere d’arte che uniscono il soul con ilregalando ai suoi fans delle melodie incredibile. All’università ha perseguito gli studi in Veterinaria, lavorando i primi tempi come salumiere e fornaio, lavori di cui è sempre stato orgoglioso. Muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1981 quando vince il Festival di Castrocaro insieme ai Taxi. Dopo poco tempo arriva la chiamata dal Festival di Sanremo nella categoria Giovani, dove però non arriva sul podio e si conclude con un penultimo posto. Non sarà ...

Advertising

zazoomblog : Zucchero chi sono i figli Irene Alice e Adelmo Fornaciari - #Zucchero #figli #Irene #Alice #Adelmo - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Zucchero Fornaciari - Come il sole all'improvviso - cucciolosecondo : ZUCCHERO FORNACIARI - JIMMY JIMMY (1985) - sonikmusicnet : Ora in onda: Zucchero Sugar Fornaciari - Puro Amore - SperoniAlberto : PER COLPA DI CHI di Fabio Lucentini parodia Zucchero Sugar Fornaciari (M... -