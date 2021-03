Zorzi, Orlando e Oppini, la reunion dei tre fuori dalla casa del Gf sta regalando grandi sorprese (Di martedì 9 marzo 2021) Ritorna ancora una volta sotto la luce dei riflettori il vincitore dell’edizione del Grande Fratello Tommaso Zorzi. Il giovane infatti dopo la vittoria del programma più seguito d’Italia sta riscuotendo un enorme successo anche fuori. La sua intervista a Verissimo è stata un successo cosi come il suo seguito sui social che conta numeri davvero incredibili. Per Tommaso il Grande Fratello è stata sicuramente un’esperienza particolare e nella casa ha saputo istaurare dei rapporti davvero forti, che sembrano continuare anche fuori dalla casa. Nell’intervista a Verissimo ha svelato con chi pensa di mantenere i rapporti e con chi no. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi ... Leggi su virali.video (Di martedì 9 marzo 2021) Ritorna ancora una volta sotto la luce dei riflettori il vincitore dell’edizione del Grande Fratello Tommaso. Il giovane infatti dopo la vittoria del programma più seguito d’Italia sta riscuotendo un enorme successo anche. La sua intervista a Verissimo è stata un successo cosi come il suo seguito sui social che conta numeri davvero incredibili. Per Tommaso il Grande Fratello è stata sicuramente un’esperienza particolare e nellaha saputo istaurare dei rapporti davvero forti, che sembrano continuare anche. Nell’intervista a Verissimo ha svelato con chi pensa di mantenere i rapporti e con chi no. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso...

