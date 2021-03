Zone rosse e gialle rafforzate | chiusure nel weekend come a Natale | le nuove indicazioni del Cts al governo Draghi

Advertising

Quirinale : #8marzo #Mattarella:è doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di grande riconoscenza alle tante donne che da… - Agenzia_Ansa : FLASH | Indicazioni del Cts al governo: weekend come Natale, zone rosse locali sul modello Codogno e rafforzare le… - borghi_claudio : @gogginsgog Vi avevo infatti detto che commentare le mega zone rosse solo sulla base di pseudonotizie di stampa non serviva a nulla - molina_matteo : RT @emmevilla: Ricordiamocelo: le zone rosse e arancioni sono molto utili a frenare la diffusione di #SARSCoV2 e hanno effetti economici mo… - ansa_marche : Camere Commercio: Marche, con zone rosse stop 8.415 imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

Lazio e Sardegna finiranno per assomigliarsi, così come pure Campania e Lombardia: il sud rischia di diventare sempre più arido e alla fine, invivibile. Ecco i colori dell'emergenza inquinamento, ...Rafforzare le misure per legialle, con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone;locali con misure più stringenti e severe, sul modello Codogno , chiusure nei fine settimana, come già fatto durante le vacanze di Natale . Sono alcune delle indicazioni che, secondo quanto ...Strade e piazze deserte: un anno fa, gli inquietanti effetti del lockdown Era il 9 marzo del 2020 quando l'Italia precipitava nel lockdown da coronavirus. Italia zona rossa, tre parole che imparammo ...... ndell'aretino e di altre zone ad alto rischio Covid per il varo di nuove restrizioni TOSCANA — Domani entra in zona rossa anche il Comune di Viareggio e va ad aggiungersi all'intera provincia di ...