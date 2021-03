Zona rossa e lockdown: gli scenari dell’emergenza nelle prossime ore (Di martedì 9 marzo 2021) Zona rossa nel weekend, coprifuoco ‘rafforzato’ e lockdown. Dopo il nuovo Dpcm si rincorrono ipotesi e scenari su ulteriori misure. Il Paese fa i conti con la drammatica emergenza coronavirus, che ancora ieri ha fatto registrare 13.902 nuovi contagi e altre 318 vittime, superando la tragica soglia dei 100mila morti. Il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’, ricorda che “il 10 marzo di un anno fa l’Italia si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande Zona rossa. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un’emergenza analoga”. “Ci troviamo tutti di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021)nel weekend, coprifuoco ‘rafforzato’ e. Dopo il nuovo Dpcm si rincorrono ipotesi esu ulteriori misure. Il Paese fa i conti con la drammatica emergenza coronavirus, che ancora ieri ha fatto registrare 13.902 nuovi contagi e altre 318 vittime, superando la tragica soglia dei 100mila morti. Il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’, ricorda che “il 10 marzo di un anno fa l’Italia si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un’emergenza analoga”. “Ci troviamo tutti di ...

borghi_claudio : perchè non perdo tempo a commentare la MEGA ZONA ROSSA? Per lo stesso motivo per cui non ho perso tempo a commentar… - NicolaPorro : Tornano le #Sardine, le uniche che possano valicare i confini delle Regioni. Non sono la cura del Pd, ma parte del… - matteograndi : C’è un terribile errore comunicativo di fondo alimentato da titoli e superficialità. Il lockdown di marzo 2020 non… - AnnaBitter8 : Abbiamo passato due anni l'8 marzo in zona rossa senza possibilità di inondare le piazze, non ci meritavamo l'ennes… - twittanto2 : @CarloCalenda Era insulso pure nella pubblicità della mortadella. Pure lì, faceva la statuina per Stanley Tucci. Io… -