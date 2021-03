Zingaretti rifiuta il Tapiro di Striscia | “Simpatici voi di Mediaset | ma la politica è una cosa seria”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo le dimissioni da segretario del Partito Democratico, Nicolanon sembra avere molta voglia di scherzare. E’ senza dubbio un momento difficile per il governatore della Regione Lazio e più in generale per tutto il mondo del PD e del centrosinistra.è intervenuto in diretta da Barbara D’Urso durante Domenica Live (dopo le veementi polemiche in seguito ad un suo tweet di sostegno alla trasmissione, ndr) per provare a spiegare le ragioni della sua scelta e per confermare che non farà alcun passo indietro. Ma appare fin troppo evidente come l’incertezza regni sovrana all’interno dei “Dem”, e la preoccupazione per il futuro stia prendendo il sopravvento, assieme ad un pò di nervosismo. Lo si evince anche dal fatto chenon ha gradito il “gentile omaggio” di un’altra trasmissione ...