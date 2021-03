Zingaretti pubblica (e rimuove) la foto della vaccinazione di Mattarella con il meme di Bernie Sanders (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la dose del vaccino Moderna contro la Covid19. La foto, l’unica scattata all’interno del centro vaccinale dello Spallanzani, è diventata oggetto di nuovi meme per la postura che ricorda Bernie Sanders durante il giuramento del Presidente americano Joe Biden. Una delle tante creazioni del web è finita nei profili di un politico italiano, il segretario dimissionario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Il post Instagram è stato prontamente rimosso a seguito di una segnalazione, come si apprende da una fonte di Open. Non si riscontrano archivi o salvataggi che riportino il fatto, ma c’è un elemento che fornisce un ulteriore prova dell’avvenuto errore. A fornire l’elemento è ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi il PresidenteReSergioha ricevuto la dose del vaccino Moderna contro la Covid19. La, l’unica scattata all’interno del centro vaccinale dello Spallanzani, è diventata oggetto di nuoviper la postura che ricordadurante il giuramento del Presidente americano Joe Biden. Una delle tante creazioni del web è finita nei profili di un politico italiano, il segretario dimissionario del Partito Democratico Nicola. Il post Instagram è stato prontamente rimosso a seguito di una segnalazione, come si apprende da una fonte di Open. Non si riscontrano archivi o salvataggi che riportino il fatto, ma c’è un elemento che fornisce un ulteriore prova dell’avvenuto errore. A fornire l’elemento è ...

