Zingaretti lascia, Grillo provoca: per me dietro c'è qualcosa che non si ha la forza di dire (Di martedì 9 marzo 2021) Nicola Zingaretti si dimette da segretario del Pd e Beppe Grillo si candida a suo sostituto. Una provocazione, certo, quella dell'ex comico, ma che (come tutte le provocazioni) nasconde qualcosa che non si ha la forza o la voglia di palesare. Grillo ha accettato e (di conseguenza) fatto accettare alla gran parte degli esponenti del Movimento 5 stelle il governo Draghi, facendo digerire dei rospi oggettivamente indigeribili, su tutti il governo con forza Italia. Anche Zingaretti si è rimangiato (o è stato costretto a farlo) il motto "o Conte o voto", aderendo al governo Draghi, dove sono rappresentate tutte le correnti del PD tranne la sua. Ecco, secondo me, Zingaretti che lascia e ...

