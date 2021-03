Zack Snyder’s Justice League: pubblicato 10 giorni, i fan sono impazziti (Di martedì 9 marzo 2021) Zack Snyder’s Justice League, il titolo con cui è stata ribattezzata la versione di Zack Snyder. Sarebbe approdato su HBO Max a partire dal 18 marzo. Nel frattempo qualcosa sia andato storto e il film sia stato pubblicato, sebbene per breve tempo, addirittura con dieci giorni di anticipo. Doug Bass, esperto di digital marketing, è stato il primo ad accorgersi del gap. Ha postato la notizia sul suo account Twitter, ironizzando sul fatto che qualcuno sarebbe stato licenziato a breve. Bass, come altri utenti, era convinto di iniziare a vedere le tradizionali avventure slapstick dei celebri personaggi animati: Tom&Jerry. Quello che si è trovato davanti, però, era ben diverso. Stava guardando in anteprima assoluta proprio Zack ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021), il titolo con cui è stata ribattezzata la versione diSnyder. Sarebbe approdato su HBO Max a partire dal 18 marzo. Nel frattempo qualcosa sia andato storto e il film sia stato, sebbene per breve tempo, addirittura con diecidi anticipo. Doug Bass, esperto di digital marketing, è stato il primo ad accorgersi del gap. Ha postato la notizia sul suo account Twitter, ironizzando sul fatto che qualcuno sarebbe stato licenziato a breve. Bass, come altri utenti, era convinto di iniziare a vedere le tradizionali avventure slapstick dei celebri personaggi animati: Tom&Jerry. Quello che si è trovato davanti, però, era ben diverso. Stava guardando in anteprima assoluta proprio...

