Zack Snyder's Justice League: il teaser dedicato a Cyborg, interpretato da Ray Fisher (Di martedì 9 marzo 2021) Cyborg è il protagonista del nuovo teaser del film Zack Snyder's Justice League, l'atteso progetto che verrà distribuito il 18 marzo. Zack Snyder's Justice League arriverà tra soli nove giorni e il nuovo teaser diffuso online è dedicato a Cyborg. Il video con al centro il personaggio affidato a Ray Fisher mostra il giovane, facendo apparire nella sequenza anche la sua famiglia, e mentre entra in azione e dichiara "Non sono a pezzi e non sono solo". Il film Zack Snyder's Justice League, secondo quanto dichiarato più volte dal regista, darà molto spazio a Cyborg, eroe ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021)è il protagonista del nuovodel film's, l'atteso progetto che verrà distribuito il 18 marzo.'sarriverà tra soli nove giorni e il nuovodiffuso online è. Il video con al centro il personaggio affidato a Raymostra il giovane, facendo apparire nella sequenza anche la sua famiglia, e mentre entra in azione e dichiara "Non sono a pezzi e non sono solo". Il film's, secondo quanto dichiarato più volte dal regista, darà molto spazio a, eroe ...

