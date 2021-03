Wta Dubai 2021: vittorie per Muguruza, Pliskova e Sabalenka, out Svitolina e Kvitova (Di martedì 9 marzo 2021) Qualche sorpresa e tante conferme in questa giornata del Wta 1000 di Dubai 2021. Negli Emirati Arabi Uniti, nella giornata odierna sono andati in scena i match valevoli per il secondo turno. Sconfitta a sorpresa la prima testa di serie Elina Svitolina, che si è arresa in rimonta a Svetlana Kuznetsova per 2-6 6-4 6-1. Eliminate anche Petra Kvitova, costretta al ritiro contro Teichmann, Kiki Bertens, per mano di Martincova, e Jelena Ostapenko, battuta da Krejcikova. Ha invece staccato il pass per il terzo turno Karolina Pliskova, seconda forza del seeding, grazie al successo in tre set su Sevastova. Bene anche Sabalenka, vittoriosa ai danni di Cornet, e Muguruza, che si libera di Anisimova. Successi agevoli poi per Swiatek, Kontaveit e Mertens. Infine, sono avanzate al ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Qualche sorpresa e tante conferme in questa giornata del Wta 1000 di. Negli Emirati Arabi Uniti, nella giornata odierna sono andati in scena i match valevoli per il secondo turno. Sconfitta a sorpresa la prima testa di serie Elina, che si è arresa in rimonta a Svetlana Kuznetsova per 2-6 6-4 6-1. Eliminate anche Petra, costretta al ritiro contro Teichmann, Kiki Bertens, per mano di Martincova, e Jelena Ostapenko, battuta da Krejcikova. Ha invece staccato il pass per il terzo turno Karolina, seconda forza del seeding, grazie al successo in tre set su Sevastova. Bene anche, vittoriosa ai danni di Cornet, e, che si libera di Anisimova. Successi agevoli poi per Swiatek, Kontaveit e Mertens. Infine, sono avanzate al ...

