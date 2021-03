WTA Dubai 2021 | Svetlana Kuznetsova supera la Svitolina | cadono sei teste di serie Eliminata Martina Trevisan

(Di martedì 9 marzo 2021) La seconda giornata del torneo WTA divede cadere subito la testa dinumero 1 del tabellone. Elinasi arrende in tre set nel derby esteuropeo contro l’espertissima. Erano cinque gli anni in cui la russa non riusciva ad imporsi sull’odierna numero 5 al mondo, dalla semifinale di Mosca 2016; con questo upset la vincitrice di due prove dello Slam ottiene il ventunesimo successo in carriera a. Per lei ci sarà Barbora Krejcikova, che ha fatto fuori Jelena Ostapenko in due facili set. Ma sono tante lediche hanno alzato bandiera bianca, ben sei. Prima fra tutte Petra Kvitova, fresca vincitrice del Qatar Open, che si è ritirata mentre era sotto di un set per un problema alla coscia destra che ...

Advertising

TennisWorldit : Wta Dubai - Muguruza-Swiatek agli ottavi. Ancora una sconfitta per Trevisan - ZonaMixta24h : WTA 1000 DUBAI 2a Ronda MUGURUZA (9) a Anisimova 64 62 - danbrusca : WTA Dubai 2nd Round Garbine Muguruza / @GarbiMuguruza (ESP 16 S9) d. Amanda Anisimova (USA 32) 6-4 6-2 H2H: 1-0 - TENIPOcom : WTA 1000 Dubai - Hard (Second Round) Garbine Muguruza (ESP) def. Amanda Anisimova (USA) 6:4 6:2 - sportface2016 : #WtaDubai, il programma e l'ordine di gioco di mercoledì 10 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Dubai

Martina Trevisan è stata eliminata al secondo turno del torneo1000 di(cemento, montepremi 1.835.490 dollari). La 27enne mancina di Firenze, numero 90 del mondo, in gara come lucky loser, ha ceduto 6 - 2, 6 - 4, in un'ora e 20 minuti di partita, alla ...Entrata in materia agevole per Jil Teichmann (54) a. L'elvetica ha spazzato via l'ucraina Katarina Zavatska (128) col punteggio di 6 - 1 6 - 2 in poco pi di un'ora. Nei sedicesimi sfider ora la numero 4 del tabellone, la ceca Petra ...La seconda giornata del torneo WTA di Dubai vede cadere subito la testa di serie numero 1 del tabellone. Elina Svitolina si arrende in tre set nel derby esteuropeo contro l’espertissima Svetlana Kuzne ...Tennis | Featured, WTA | Garbine Muguruza quest anno è tutto fuorché fortunata, fin qui, coi sorteggi. Domani giocherà la diciottesima partita del suo 2021 e malgrado fin qui sia ...