Weekend blindati, coprifuoco anticipato e più vaccini: le ipotesi sul tavolo per il nuovo Dpcm di Pasqua (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo le indicazioni del Cts il governo valuta le integrazioni all’ultimo decreto per contenere la crescita dei contagi Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo le indicazioni del Cts il governo valuta le integrazioni all’ultimo decreto per contenere la crescita dei contagi

Advertising

pennadireve : Weekend blindati, coprifuoco anticipato e più vaccini: le ipotesi sul tavolo per il nuovo Dpcm di Pasqua… - melysenda : RT @EliseiNicole: Le misure della nuova stretta: weekend 'blindati' e coprifuoco anticipato - - EliseiNicole : Le misure della nuova stretta: weekend 'blindati' e coprifuoco anticipato - - matteograndi : @jessyesalvatore @SimoneCosimi Appunto. Temo che il termine lockdown per come viene usato sulla stampa sia fuorvian… - Lukyluke311 : RT @MamolkcsMamol: Weekend blindati e coprifuoco alle 19 nelle zone rosse: la stretta per evitare il lockdown -