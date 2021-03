Watch Dogs Legion si aggiorna con FIX e Online

(Di martedì 9 marzo 2021) Ubisoft ha rilasciato quest’oggi la patch 3.20 per, la quale introduce il tanto atteso compartosu console e risolve svariate problematiche che affliggevano il gioco. Nuovomento perA seguire il changelog pubblicato da Ubisoft, tradotto da noi in italiano: Globale Risolto un problema che causava la scomparsa di alcune maschere dal guardaroba Risolto un problema che causava il crash del gioco quando si eseguivano delle operazioni in aree specifiche della mappa Risolto un problema che causava la comparsa del testo segnaposto per gli agenti inattivi durante l’esplorazione di un’area riservata Risolto un problema che causava il crash del gioco con l’opzione ray tracing attiva Risolto un ...

Advertising

tech_gamingit : Watch Dogs Legion si aggiorna con la modalità Online e FIX - oOShinobi777Oo : Watch Dogs Legion si aggiorna con la modalità Online e FIX - jumarilla : Tecno: Watch Dogs: Legion retrasa online para PC…. - GamingTalker : Watch Dogs Legion, il nuovo aggiornamento prepara le console per l'Online: dettagli della patch 3.20… - MicheleRagone26 : #Watch Dogs: Legion, il multiplayer é stato rimandato a tempo indeterminato -

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs

... Black Ops Cold War - PS4: Legion - Gold Edition PS4 e PS5 The Division 2 Curse of the Dead Gods - Recensione Death Stranding Oramai è una consuetudine fare capolino su PlayStation Store ...La modalità online di: Legion si fa attendere ancora : Ubisoft ha infatti annunciato che il lancio del comparto multiplayer è stato rinviato a causa di problemi tecnici che riguardano prevalentemente la versione ...L'ultimo update di Watch Dogs Legion prepara le console al ricevimento dell'imminente modalità Online. Ubisoft ha iniziato a diffondere un nuovo aggiornamento per Watch Dogs Legion che prepara le vers ...Disponibile per il download l'ultima patch del titolo Ubisoft, che apporta anche alcune migliorie alla campagna single player.