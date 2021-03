Watch Dogs Legion accoglie la modalità online

(Di martedì 9 marzo 2021) Ubisoft annuncia che ladiè disponibile senza costi aggiuntivi per i giocatori disu Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Stadia. Lasarà presto disponibile su Epic Games Store e Ubisoft Store per PC Windows e su Ubisoft+*, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Ladiinclude: Free-roam open-world in co-op dove i giocatori potranno unirsi in squadre composte da quattro membri ed esplorare Londra, partecipare a eventi cittadini, completare missioni e partecipare ad attività secondarie. Nuove missioni in co-op da due a quattro ...

Ubisoft ha diffuso online il trailer di lancio della modalità multiplayer di: Legion disponibile da oggi su PlayStation 5 , Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. L'aggiornamento aggiunge la possibilità di giocare con gli amici in missioni cooperative e ...Come annunciato precedentemente, da oggi 9 marzo è disponibile la modalità online diLegion . Per festeggiare il lancio, Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Questa modalità, disponibile gratuitamente, permette di giocare in ...